ضبط 34 مخالفة لنظام العمل في حملة تفتيشية مشتركة بالرياض

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع جهات أخرى ممثلة بالضبط الميداني وأمانة منطقة الرياض في حملة مشتركة لمعامل المخابز وعجين السمبوسة ومحلات بيع التبغ حيث أسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 34 مخالفة لنظام العمل والاقامة ومخالفات عدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب مخالفات أخرى وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

وأكد عبدالكريم عسيري، مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية، مشيراً الى أنه سيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

من جانبه، شدد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل مامن شأنه الضرر بالوطن والمواطن.