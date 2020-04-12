مدني الباحة ينقذ مسنا سقط من منحدر جبلي

تمكنت فرق الإنقاذ الجبلي بمدني محافظة الحجرة ومركز الجرين بالباحة، من إنقاذ مواطن سقط من منحدر جبلي في جبل الخرة بوادي سيال التابع لمركز الجرين.

وصرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي، بورود بلاغ لمركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة في تمام الساعه ٢٦’١٣ مساء اليوم الأحد عن سقوط مواطن يبلغ من العمر ٥٥ سنة في منحدر في جبل الخرة بوادي سيال التابع لمركز الجرين.

وعلى الفور، تم تحريك فرق الإنقاذ الجبلي من إدارة الحجرة ومركز الجرين وتم الوصول لنقطة تجمع الآليات والفرق ومن ثم الانتقال لموقع الشخص المصاب حيث تم تحديد الموقع والذي يبعد عن مركز تجمع الآليات حوالي ٢ كيلو تقريبا، وعند الوصول تم التعامل مع الحالة وإسعافها.

واتضح أنه مصاب برضوض في الوجه واليد مع إعياء شديد وتم النزول بالمصاب بواسطة النقالة والحبال عبر منحدر جبلي وعر جدا حتى الوصول إلى مقر الآليات والهلال الأحمر وتقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى مستشفى الحجرة وتم تسليم الحالة لشرطة محافظة الحجرة لإكمال الإجراءات الحادث.