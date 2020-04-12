10 آلاف قبر جديد لضحایا كورونا في طهران

كشف مساعد عمدة العاصمة الإيرانية طهران عن إعداد 10 آلاف قبر جديد لضحايا جائحة كورونا في مقبرة “بهشت زهراء” بطهران وحدها.

وقال مجتبى يزداني في اجتماع لمجلس بلدية مدينة طهران، الأحد، إنه سيتم إضافة عدة ثلاجات جديدة وحاويتين مبردتين بطول 12 متراً إلى معدات مقبرة “بهشت زهراء”، الأمر الذي ينذر بخروج الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا عن التحكم، خاصة أن الرئيس الإيراني أشار في جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا، إلى إلغاء منع السفر بين المدن داخل حدود المحافظة الواحدة، كما سيُلغى منع السفر بين المحافظات المختلفة، اعتباراً من يوم العشرين من أبريل نيسان الجاري.

ورغم إعلان يزداني عن حفر 10 آلاف قبر جديد في مقبرة بطهران وحدها، ليس من الواضح عدد الوفيات في العاصمة الإيرانية نظرا لامتناع السلطات منذ فترة عن الإعلان عدد الوفيات حسب المحافظات في إيران البالغ عددها 31 محافظة.

وحين يتحدث يزداني عن حفر 10 آلاف قبر في طهران وحدها، إلا أن آخر إحصائية رسمیة أعلنها المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية “کیانوش جهان بور” اليوم الأحد تفيد بأن عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في يناير الماضي في إيران إلى اليوم بلغ 4474 حالة في كافة المحافظات الإيرانية فقط.

وتحوم شكوك حول الإحصائيات التي تعلن السلطات في بلد يعد البؤرة الرئيسية لانتشار فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، حيث سبق وأن أعلنت إذاعة “فردا” (الغد) الأميركية الناطقة بالفارسية استنادا لتصريحات عدد من المسؤولين الإيرانيين المحليين، أن حوالي 10 أشخاص لقوا حتفهم في 31 محافظة إيرانية نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا حتى الآن.

كما أعلنت منظمة مجاهدي خلق الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادرها أن عدد الضحايا بلغ حوالي 9 آلاف شخص.

وذكرت قناة “إيران إنترناشيونال”، يوم الثلاثاء 31 مارس، أن الإحصاءات غير المنشورة تشير إلى أن هناك أكثر من 104 آلاف اختبار إيجابي من فحوص كورونا أصدرتها الوزارة، في حين أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات في إيران بلغت يوم الاحد 12 أبريل / نيسان حوالي 71 ألف إصابة فقط.