الأردن يمدد إغلاق #كورونا حتى نهاية أبريل

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الأحد، تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري، في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، إن رئيس الوزراء عمر الرزاز اتخذ هذا القرار في ضوء “التطورات والتوصيات” المتعلقة بالوباء.

وكان الأردن قد أعلن في 20 مارس الماضي، حظر تجول شاملا أُغلقت على إثره المحال التجارية وتم فرض قيود على تنقلات الأشخاص.

وجاءت الخطوة بعد أيام من سن المملكة قانونا للطوارئ منح الحكومة سلطات واسعة لأجل تطويق وباء كورونا.

ويوم الأحد، أعلنت السلطات الأردنية، تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة في البلاد، بينما سجلت 9 حالات يوم السبت، لكن يوم الجمعة الماضي لم يشهد تسجيل أي إصابة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 389، توفي منهم سبعة أشخاص، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 201.