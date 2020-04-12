وزير الطاقة: خفض نفط أوبك+ سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميا

قال صاحب السمو الملكي،الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها، في المجموعة المسماة أوبك+، سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميا، نظرا لارتفاع إنتاج ابريل نيسان من المملكة والإمارات والكويت.

وأضاف وزير الطاقة في حديث هاتفي لرويترز،اليوم ،بعد اتفاق أوبك وحلفائها بقيادة روسيا على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط “يشرفني أن أشارك في هذه اللحظة التاريخية وهذا الاتفاق التاريخي.”

واتفقت أوبك+ على خفض ما يقارب عشرة بالمئة من المعروض العالمي – لدعم أسعار:الخام وسط جائحة فيروس كورونا. وقالت مصادر إن التخفيضات العالمية الفعلية شاملة الدول من خارج التحالف قد تصل إلى 20 بالمئة.

وضخت المملكة 12.3 مليون برميل يوميا في ابريل نيسان، وهو ما يتجاوز مستواها المرجعي المتفق عليه البالغ 11 مليون برميل يوميا بموجب الترتيب الجديد، مما يعني أن الخفض الفعلي من السعودية حوالي 3.8 مليون برميل يوميا. وستكون تخفيضات إنتاج النفط الفعلية من الكويت والإمارات أعلى كذلك من الوارد في الاتفاق.