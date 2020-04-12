عودة_آمنة.. الخارجية تعلن أعداد المواطنين العائدين من البحرين وسلطنة عمان والفلبين

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أعداد المواطنين السعوديين العائدين إلى المملكة قادمين من البحرين وسلطنة عمان والفلبين.

وقالت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه تمت عودة 956 مواطنا من البحرين، و108 مواطنين من سلطنة عمان، و169 مواطنا من جمهورية الفلبين إلى أرض الوطن.

وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمر محمد بن سلمان ووزير الخارجية، سفارات المملكة في الدول المختلفة تعمل على مساعدة المواطنين وتلمس احتياجاتهم وضمان سلامتهم، مع دعم لا محدود من القيادة للمواطن في الداخل والخارج.