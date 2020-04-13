التعلم عن بعد بين الواقع والمأمول

الوزارة مشكورة بذلت جهود كبيرة في استمرارية التعليم والتعلم للطلاب والطالبات وهيأت كل السبل لتحقيق ذلك في مدة وجيزة ولكن عجزت أن تقنع المجتمع التعليمي(طلاب. وطالبات ، ومعلمين ، ومعلمات …إلخ ).

بأهمية التعلم الذاتي وضرورة التقيد بمتابعة التعلم عبر الوسائل التي وفرتها لهم عن بعد وذلك من قبل الجميع .

ولعل من أسباب ذلك بأن الوزارة لم تلزم المجتمع التعليمي بضرورة الدخول على المنظومة الموحدة للتعلم عن بعد وبقية الوسائل الأخرى والمشاركة الفاعلة بالحضور وتأدية بعض الواجبات والمهمات النشطة والاختبارات وغيرها من أدوات التقويم بل تركت الأمر حسب الرغبة ودون إلزام وهذا ما قلل من أهمية التعلم لديهم !

قد يقول قائل بأن البعض لايملك نت ولا أجهزة تساعد على التعلم نقول كم عدد أولئك ؟!

وهل يقف الكل من أجل البعض الذي سوف ينظر في أمرهم ويحل فيما بعد.

اليوم الكل يدعو إلى إلغاء الاختبارات فقط ! لأنها الأساس لديهم حسب ما فهموا !

والسبب لم يتعلم أحد والدليل بأن الوزارة الآن في حيرة من أمرها كيف ستنهي الفصل الدراسي هل تختبر الطلاب أم تنهي الفصل الدراسي بالنجاح تجاوزآ وهو الحل الوحيد في نظري !

كما أن الوزارة لم تستطع إقناعهم بأهمية وقيمة العلم والتعليم ،والتعلم الذاتي ! لذلك همَ الطلاب ، والطالبات اليوم هو النجاح في المقرر الدراسي فقط وبدون اختبارات !

حتى المعلمين والمعلمات يعلمونهم من أجل النجاح ! وعندما أجبرنا على تعليق الدراسة اتضحت الصورة .

لا أنكر بأن هناك فئة من الطلاب والطالبات وأيضا المعلمين، والمعلمات لديهم اهتمام ومتابعة للتعلم والتعليم ولكن يظل هناك شريحة كبيرة متكاسله وغير مهتمة بل لاتعي أهمية التعلم الذاتي والاعتماد على النفس وتضيع الجهود التي تبذل من الوزارة .

لذا آمل من الوزارة أن تخطط من الآن بأن تجعل التعلم عن بعد إلزامي لعدد من المقررات الدراسية في مختلف المراحل لأن المدرسة اليوم لم تعد هي المصدر الوحيد للمعرفة والتعليم وتهيئ البنية التحتية لهذا المشروع من الآن ، إذا أرادت أن تنهض بالتعليم والتعلم !

كما يجب أن تقنع المجتمع التعليمي أولآ والمجتمع المحلي ثانيا بأن الاختبارات ليست الهدف الأساس من دراسة المقررات وتبني أدوات تقويم وتقييم تتناسب مع أهداف التعلم الذاتي بكافة صوره .

* تربوي ومهتم بالشأن التعليمي