الولايات المتحدة تسجّل 1514 وفاة بـ #كورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتحدة مساء الاحد 1514 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، ما يُمثّل تباطؤاً طفيفاً لليوم الثاني توالياً، حسب جامعة جونز هوبكنز.

ففي يوم السبت، كانت الولايات المتحدة سجّلت 1920 وفاة، بينما أحصت 2108 حالات وفاة الجمعة، وفقاً للجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرًّا.

والوضع خطِر بشكل خاص في ولاية نيويورك، بؤرة المرض، مع أكثر من 9000 حالة وفاة، بما في ذلك حوالي 7000 وفاة في مدينة نيويورك وحدها. وقال حاكم الولاية اندرو كومو “لا نرى انخفاضاً كبيراً (في عدد الوفيات)، بل هو مجرد استقرار”.

وقال الرئيس دونالد ترامب في رسالة عيد الفصح على تويتر “إنه وباء لم يشهده بلدنا من قبل، لكننا نكسب المعركة، ونكسب الحرب”.

وأوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأميركية الأحد أنّ الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً الشهر المقبل، مع تنامي الدلائل على أن جائحة كوفيد-19 بلغت ذروتها.

أراد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق أن يكون أكبر اقتصاد في العالم قادر على إعادة فتح أبوابه بحلول الأحد، لكن معظم البلاد بقيت في حالة جمود واحتفلت الكنائس بعيد الفصح عبر الإنترنت لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة.