اغتيال لاعب كرة قدم أمام منزله بـ”الخطأ”

اغتيل لاعب فريق جواياكيل سيتي الإكوادوري لكرة القدم، إدوين إسبينوزا، بالرصاص أمام منزله الواقع في حي شعبي جنوبي مدينة جواياكيل، وفقاً لما أعلنه المدير الرياضي للفريق كارلوس فرانكو.

وأوضح فرانكو أن إسبينوزا (20 عاماً) الذي قتل بالرصاص كان “لاعباً مستقيماً ومحترماً وخلوقاً للغاية. أعرفه منذ انضمامه للنادي قبل 12 عاما”.

وأضاف أنه على ما يبدو اختلط على القتلة الأمر وأطلقوا النار على إسبينوزا بالخطأ حيث أعتقدوا أنه شخصاً آخر. وكان إسبينوزا يلعب في مركز خط الوسط بجواياكيل سيتي وكان يتدرب في منزله هذه الأيام كحال باقي لاعبي الأندية الإكوادورية بسبب توقف الدوري منذ 15 مارس(آذار) الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.