فيروس كورونا: الإصابات في الصين تبلغ أعلى ارتفاع منذ نحو ستة أسابيع

سجلت الصين 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19″، في أعلى زيادة يومية للإصابات منذ 5 مارس/آذار، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 82160 شخصا.

وتمثل هذه الزيادة تحديا لبكين التي تسعى إلى منع حدوث موجة ثانية للوباء على أراضيها.

وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد بزيادة عن 99 حالة قبل يوم فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس/آذار.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82160 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات حالتين ليصل إلى 3341.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن 98 من الحالات الجديدة لأشخاص دخلوا الصين من بلد آخر في زيادة قياسية جديدة وبارتفاع عن 97 حالة تم تسجيلها قبل يوم. وتراجع عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض إلى 61 من 63 قبل يوم.

وأعلن إقليم هيلونغجيانغ المجاور لروسيا بشمال شرق الصين 56 حالة إصابة جديدة منها 49 حالة من روسيا.

وقالت المدن الصينية القريبة من الحدود مع روسيا يوم الأحد إنها ستشدد القيود على الحدود وإجراءات العزل الصحي للقادمين من الخارج.