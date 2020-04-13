لاعبو الهلال يتنازلون عن 50% من رواتبهم.. والإدارة: نثمّن مبادرتهم #شكرا_لاعبو_الهلال

أعلن نادى الهلال تنازل لاعبيه عن 50% من رواتبهم الشهرية، أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدر النادي بيانا قال فيه إن “هذه المبادرة جاءت سعيًا من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى، لتمكين النادى من تفادى أى آثار اقتصادية متوقعة بسبب فيروس كورونا”.

وأضاف بيان الهلال أن إدارة النادي “تُثمن مبادرة أعضاء الفريق الأول، التي تعكس مدى استشعارهم المسئولية، وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف”.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي، قبل إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، برصيد 51 نقطة.