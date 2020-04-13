كليات الطب بجامعة شقراء تطلق مبادرة لتأهيل الكوادر الصحية للتعامل مع كورونا

أطلقت كليتا الطب في جامعة شقراء مشروعاً من عدة مبادرات لضمان جاهزية الكوادر الصحية في مستشفيات الجامعة للتصدي لجائحة كورونا العالمية.

وحمل المشروع اسم SURE، وهي اختصار لجملة Shaqra University REsponse، ويهتم بتأهيل الكوادر الصحية والأطباء وأطباء الامتياز وطلاب الكليات الصحية وتقديم الدعم خاصة في المنطقة الجغرافية لجامعة شقراء.

ويتضمن المشروع عدة مبادرات، أولها SURE- Webinars، وهي دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الصحية، تقدم عن بعد عبر استخدام برامج Zoom وYouTube.

المبادرة الثانية SURE – Resources تشمل إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لمصادر المعلومات متوفرة على منصة جامعة شقراء للتعليم الإلكتروني وتتضمن محتوى إلكترونياً من جميع المصادر العلمية العالمية والمحلية الموثقة، وتتكون من أبحاث علمية وأدلة إرشادية وبرامج تدريبية.

بينما تضم المبادرة الثالثة SURE- Psychiatry Virtual Clinic عيادة الدعم النفسي الافتراضية، حيث تقدم الدعم النفسي والاستشارات للوقاية من القلق والمشاكل النفسية المرتبطة بجائحة كورونا.

يأتي هذا المشروع كإحدى ثمار الجهود المبذولة من الكوادر الطبية الوطنية بكليتي الطب بجامعة شقراء بتوجيه من عميد الكلية الدكتور فراس بن منصور المرشد.

كورونا، السعودية، طب شقراء، طب الدوادمي، مجتمع مدني، نشاط طلابي، توعية، مبادرات