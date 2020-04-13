الرياض: 3 تجار في العزيزية أخفوا 100 طن بصل لرفع الأسعار

أعلنت وزارة التجارة عن ضبط 6 شاحنات محملة بـ100 طن من البصل، في حي العزيزية جنوب الرياض، أخفاها ثلاثة تجار لافتعال أزمة في الأسواق، ورفع الأسعار، في ظل جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن الفرق الرقابية ضبطت الشحنات أثناء جولاتها الميدانية، وتم تحرير مخالفات للتجار، وضخ الكميات المضبوطة في الأسواق فورا، بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض.

وأكدت الوزارة مواصلة ضبط المخالفات المرتبطة باستغلال أزمة كورونا سواء برفع الأسعار أو افتعال وجود نقص وفرة في السلع التموينية، انطلاقا من دورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

وأشارت الوزارة إلى أن مخالفات رفع الأسعار والاحتكار أو تجفيف الأسواق، أو استغلال الأزمات، تصل إلى غرامة %10 من قيمة المبيعات السنوية، أو 10 ملايين ريال، بالإضافة للتشهير بالمخالفين في صحيفة محلية وإغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري.

ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.