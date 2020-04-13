172 معتمرا عراقيا غادروا إلى بلادهم

عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، غادر 172 معتمرًا عراقيا، صباح اليوم، إلى بلادهم، بإشراف من وزارة الحج والعمرة، وأثبت الفحص المخبري سلامتهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كافة احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين.