بدء الاختبارات النهائية 3 رمضان إلكترونياً والانتساب 26 شعبان… جامعة بيشة تعلن ضوابط وإجراءات إكمال الفصل الثاني في ظل ظروف جائحة كورونا

أعلنت جامعة بيشة الضوابط الاستثنائية والإجراءات التنفيذية بشأن إكمال العملية التعليمية عن بعد والاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440-1441هـ في ظل جائحة كورونا، وذلك بناءً على توصيات اجتماع معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع أصحاب المعالي والسعادة مديري الجامعات الأسبوع الماضي بحضور معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.

وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله الشهراني إن العملية التعلمية في الجامعة مستمرة بجودة وفاعلية حتى نهاية الشهر الحالي، حيث تم وضع الإجراءات الكفيلة لاستمرار المنظومة عن طريق منصة التعليم الإلكتروني “البلاك بورد” من خلال البدائل المتاحة والمعتمدة حسب التقويم المعتمد للفصل الدراسي الثاني للعام1441هـ، على أن يتم الانتهاء من أنشطة تقويم أعمال الفصل وإعلان الدرجات بحد أقصى يوم الثلاثاء 28 شعبان الحالي، لكي يتخذ الطلاب والطالبات القرار المناسب حيال استمرارهم في (المقرر/الفصل) من عدمه، على أن يحدد القسم الآلية التي يتم بها اطلاع الطلاب والطالبات على درجات أعمال الفصل والاحتفاظ بنسخة منها، ولا يتم التعديل عليها بعد إعلانها إلا بموافقة رئيس القسم.

وأضاف أن الاعتذار عن الفصل الدراسي متاح إلكترونياً لجميع الطلاب والطالبات، حيث يتاح الانسحاب من مقرر دراسي أو عدد من المقررات لجميع طلاب وطالبات الجامعة ما عدا مقررات السنة الأولى فلا يجوز للطالب الاعتذار عنها بل يتاح الاعتذار عن الفصل كاملاً حسب اللائحة، ولا يحتسب الاعتذار عن الفصل والمقررات من ضمن الفرص المتاحة للطلاب.

وأفاد الدكتور الشهراني أن الاختبارات النهائية تبدأ يوم الأحد 3/9/1441 هـ الموافق 26/4/2020م وفقاً للتقويم الأكاديمي المعتمد والجدول المعتمد من اللجنة الدائمة للاختبارات وتوجه الأقسام العلمية باعتماد الوسائل التقويمة المناسبة لذلك، على ان يخصص لها (20%) من إجمالي الدرجة الكلية. مبيناً بأن عمادة القبول والتسجيل ستقوم بالتنسيق مع الكليات بإعداد وإعلان جدول الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات على أن يتضمن تحديد جدول الاختبارات النهائية وموعد إتاحة اختبار كل مقرر على نظام البلاك بورد والتي تستمر لمدة 24 ساعة على أن يكون زمن الإجابة للاختبار ساعة واحدة، ويتاح له محاولتين عند مواجهة مشاكل تقنية أثناء هذه المدة. مشيراً إلى أن اختبارات مقررات السنة الأولى تكون موحدة في موعدها وتكون معايير التقويم في هذه الاختبارات وفق الآلية التي تحددها اللجنة التنفيذية للسنة الأولى، مع مراعاة نوعية وطبيعة الأسئلة والوسائل المناسبة للاختبار من قبل أستاذ المقرر بما يناسب طبيعة المقرر والزمن المحدد للاختبار (60 دقيقة)، وفي حالة عدم أداء الطالب للاختبار النهائي ترصد له الدرجة الحاصل عليها، وفي حال تقدمه بعذر مقبول أحال دون تمكنه من أداء الاختبار يمكن من تقديم الاختبار البديل.

وذكر سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أنه يعاد توزيع درجات جميع المقررات بحيث تخصص 80 درجة لأعمال الفصل شاملة ما تم تقييمه قبل تعليق الدراسة وما تم من أنشطة تقويمية بنظام التقويم المستمر خلال فترة التعليق، وبالنسبة للمقررات ذات الطبيعة العملية والتي قرر القسم أنه لا يمكن تقييمها هذا الفصل يتم الرفع بها لعمادة القبول والتسجيل لتحويلها إلى غير مكتمل بحد أقصى الأحد 26 شعبان 1441هـ ويتم تقييمها لاحقاً حسب الآلية المعتمدة. مشدداً على أنه لا يمنح الطالب إنذاراً أكاديمياً لهذا الفصل في حال عدم تمكنه من رفع معدله، ولا يحتسب هذا الفصل من ضمن الفرص الاستثنائية المستحقة للطالب، كما سيتم تنفيذ رفع الحرمان عن جميع الطلاب لهذا الفصل من قبل عمادة القبول والتسجيل، مع مراعاة ذلك من قبل أعضاء هيئة التدريس في رصد الدرجات الحاصل عليها الطالب أو الطالبة فيما تم من أنشطة تقويمية سواء قبل تعليق الدراسة أو بعدها.

وأوضح الدكتور عبدالله الشهراني أنه تتم مقارنة نتائج الطالب في كل مقرر بالمعدل التراكمي في الفصول السابقة فإن حصل الطالب في مقرر من المقررات لهذا الفصل الدراسي على معدل يساوي أو أعلى من معدله التراكمي فيسجل له وإن حصل على أقل يسجل له (ناجح/راسب) بدون معدل، وفي حال عدم وجود معدل تراكمي للطالب، يعطى الخيار للطالب للاختيار بين نظام التقديرات المعتمد أو نظام (ناجح/راسب)، ويتم تقييم الطالب أو الطالبة عن الفترة التي قضاها في التدريب قبل التعليق وعن فترة ما بعد التعليق بما تم تكليفه من أعمال وأنشطة التقويمية، فيما تقوم الأقسام العلمية بالكليات المعنية باستكمال متطلبات هذه المقررات بالتنسيق مع أستاذ المقرر وتعقد لها اختبارات نهائية باستخدام الوسائل المناسبة لطبيعة المقررات. مؤكداً أنه يسري على طلاب وطالبات السنة الأولى ما يسري على باقي السنوات الأخرى من حيث آلية احتساب المعدل التراكمي المنصوص عليها في هذه الإجراءات.

وعن طلاب الانتساب، بين سعادته أنه تجري اختبارات الانتساب خلال الأسبوع الدراسي الأخير (من الأحد 26 شعبان 1441هـ إلى الخميس 30 شعبان 1441هـ) وفق جدول معتمد من عمادة القبول يتم إعلانه قبل موعد الاختبارات بالتنسيق مع الكليات المعنية وباستخدام وسائل التقويم المناسبة، ويحق لمن لا يتمكن من الاختبار لظروف معتمدة أن يعطى تقدير غير مكتمل ويعقد له اختبار بديل لاحقاً وفق الآلية، أما بالنسبة للدراسات العليا فيتم متابعة ذلك من خلال الأقسام المعنية بالدراسات العليا بالكليات وفق ما يتناسب معها من وسائل وضوابط وبالتنسيق مع عمادة الدراسات العليا. مؤكداً بأنه تم تعميم هذه الإجراءات على جميع الكليات لكي يتم العمل عليها من خلال المجالس المختصة بالكليات حسب الآلية المعتمدة.