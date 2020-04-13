عدّاد كورونا 1.8 مليون مصاب حول العالم.. و114 ألف ضحية

وصل عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم، حتى السادسة من صباح اليوم الإثنين، بتوقيت جرينتش، إلى 1.854 مليونًا، حسب بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، وبلغ عدد الضحايا 114 ألفا، فيما تعافي 428 ألف مصاب من الفيروس.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الإصابات، تليها إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وإيران، وتركيا، وبلجيكا، وهولندا.

ففي أمريكا، بلغت الإصابات 560 ألفا، والوفيات 22115 وفاة. وفي إسبانيا نحو 167 ألف إصابة و17209 حالة وفاة. وفي إيطاليا نحو 156 ألف إصابة، ونحو 19900 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82160 إصابة، و3341 وفاة.