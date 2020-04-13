ممنوع الاستفسار عن موعد استئناف الدوري الإنجليزي!

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، منع قناتي سكاي سبورتس وبي تي، من توجيه اي سؤال بخصوص استئناف الموسم الجاري المتوقف، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الرابطة طالبت القناتين بعدم السؤال عن استئناف المسابقة، أو تأثير التوقف الحالي على اللاعبين.

واضافت الصحيفة: “قناة سكاي التي دفعت مبلغ 9.1 مليار جنيه إسترليني، وبي تي التي دفعت مبلغ 325 مليون جنيه إسترليني، تم إخبارهما من قبل الرابطة أن التواصل مع اللاعبين والمدربين سوف يتم منعه في حال عدم اتباع التعليمات، وذلك على الرغم من عدم وجود اي مباريات في الوقت الحالي.

وتابعت الصحيفة أنه تم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني لفريق عمل سكاي سبورتس، تؤكد فيها الشركة على الضغوط التي تتعرض لها من قبل رابطة الدوري، من أجل الالتزام بالقواعد التي تم الموافقة عليها خلال مفاوضات الاسبوع الماضي.

وأضافت الرسالة أن رابطة الدوري ستلغي ميزة التواصل مع اللاعبين والمدربين وإجراء المقابلات في حال عدم الالتزام بهذه الإرشادات، مؤكدة أن الحوارات التلفزيونية تهدف للمتعة ليس إلا.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، مع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث لم يتم تحديد موعد جديد لإستئنافه.