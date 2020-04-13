“الأمانة” تكشف حقيقة إغلاق سوق الفواكه والخضار بكعكية مكة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، حقيقة إغلاق سوق الفواكه والخضار بالكعكية جنوب مكة المكرمة.

وقالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية، إن العمل مستمر في السوق بالإضافة إلى الأسواق المؤقته التي تم الإعلان عنها مسبقًأ.

وأضافت حسب ما أعلنته أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الإثنين، أن أعمال تعقيم وتطهير سوق الخضار والفواكه بالكعكية والساحات المحيطة به متواصلة ضمن جهود الوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة، أعلنت أمس الأحد، تخصيص موقع مؤقت بحي العوالي لوقوف سيارات بيع الخضار و الفواكة، بغرض تخفيف الزحام في السوق المركزي، وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة.