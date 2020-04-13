هل يكذب “بوتين” على الروس.. الإصابات بـ #كورونا وصلت إلى 18328 حالة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بجهود بلاده في التعامل مع فيروس كورونا بصورة فعالة، ورغم الإشادة إلا أن روسيا تعاني من أزمة نقص المعدات الطبية ومنها أجهزة التنفس الصناعي، بالتزامن مع تسجيل أعداد كبيرة في الإصابات والوفيات حسب الإحصائيات اليومية الصادرة هناك.

وحسب ما أعلنته وكالة سبوتنيك، اليوم الإثنين، أشاد بوتين بجهود مواجهة كورونا، خلال اجتماع حول وضع الفيروس في البلاد، مؤكدًا أنه من أجل الاستمرار في نفس الكفاءة في التعامل مع الفيروس خلال الأيام المقبلة، سيتعين على روسيا اتخاذ إجراءات معينة، من بينها ضرورة وضع توقعات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لوضع لفيروس، والأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات.

وفي السياق ذاته، سجلت روسيا، اليوم، 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين إلى 18328 حالة.

وأفاد مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا بأن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ 148 شخصًا حتى الآن بعد تسجيل 18 حالة وفاة الليلة الماضية.