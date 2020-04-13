آخر تطورات #كورونا عالميا.. إيطاليا تتخطى عتبة 20 ألف وفاة

مازالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، إيطاليا تسجل 3153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 159516، كما تخطت الوفيات عتبة 20 ألف وفاة.

اقترب عدد الاصابات بفيروس كورونا من حاجز الـ2 مليون حول العالم.

وبلغت إجمالي عدد الإصابات بلغت 1,872,797، حتى عصر اليوم الاثنين، فيما بلغ عدد الوفيات 116,035 حالة.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس حتى اللحظة، بلغ 434,840 ألفا شخصا.