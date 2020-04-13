السودان يفرض حظر كامل في الخرطوم بعد الإعلان عن أكبر حصيلة إصابات بفيروس #كورونا

أعلنت السلطات الصحية السودانية تسجيل حالتي وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد ١٩” ليرتفع الإجمالي إلى ٢٩ حالة إصابة.

فيما فرضت الحكومة السودانية، حظر شامل للتجوال في العاصمة الخرطوم لمدة ٢٤ ساعة اعتبارًا من السبت المقبل ولمدة ٣ أسابيع لمنع تفشي وباء كورونا.

وكان السودان، أعلن الأحد، حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزام بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وفرضت السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير قبل عام حظر تجول يستمر 12 ساعة وأغلقت المدارس والجامعات والنوادي وحظرت التجمعات.