محافظة المويه تنقل العمالة المتكدسة إلى المدارس لمواجهة كورونا

شرعت الجهات الرسمية في محافظة المويه في اتخاذ اجراءات وقائية تكفل سلامة أهالي المحافظة وساكنيها حيث تم الوقوف على مساكن الوافدين والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة

وكانت لجنة رسمية يقودها سعادة محافظ المويه الأستاذ أحمد بن عبدالله عبدالدائم يرافقه سعادة رئيس بلدية المويه خالد حمود القثامي وسعادة مدير شرطة المحافظة العقيد مطلق قاسي السبيعي وسعادة مدير مستشفى المويه عبدالله بن حديجان السميري وسعادة رئيس بلدية ظلم مطلق بن فرحان السبيعي وسعادة مدير مستشفى ظلم نبيه بن ناصر العتيبي وعدد من اعضاء اللجنة بزيارة لعدد من المراكز التابعة للمحافظة.

كما وقفت اللجنة على المدارس التي تم اختيارها لنقل العمالة التي لا تتوافق مساكنها مع الاشتراطات الصحية.