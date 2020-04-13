إلغاء تنظيم المجمع الفقهي في المملكة

قرر مجلس الوزراء، إلغاء تنظيم المجمع الفقهي بالمملكة والصادر بقرار المجلس رقم 322 وتاريخ 25-9-1433 للهجرة، 12 أغسطس2012.

وقال المجلس في قرار حصلت “الوئام” على نسخة منه، إن القرار جاء بعد الاطلاع على برقية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشأن مراجعة تنظيم المجمع الفقهي واختصاصاته، في ضوء اختصاصات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات.