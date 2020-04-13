عاجل.. النيابة تحقق مع شخصين استهترا بقرار #منع_التجول بالخروج داخل كرتون

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (١٥ ، ١٧) مع شخصين ظهر أحدهما بمقطع فيديو متداول يظهر قيامه بخرق أمر منع التجول بطريقة استهتارية وقيام شخص آخر بتصويره.

وأكد المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني ومن قام بالتصوير، بعد إعلامهما بالحقوق المكفولة لهما نظاماً، وأمرت بتمديد توقيفهما على ذمة القضية تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههما أمام المحكمة المختصة.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم .

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.