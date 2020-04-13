الفيضانات تغرق صنعاء .. و الحوثيون يكتفون بالمشاهدة

تشهد مناطق جنوب العاصمة اليمنية صنعاء حالة من الفيضانات و السيول التي غمرت المناطق ودخلت الى كثير من البيوت الواقعة على مقربة من مجرى السيول .

و أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حجما هائلا من الخسائر التي تسببت فيها كميات المياه المتدفقة، و التي غمرت الشوارع و البيوت في ظل الإهمال الكبير من ميليشيا الحوثي التي تسيطر على المدينة.

وعبر الكثير من اليمنيين عن غضبهم و خوفهم الشديد، فيما ساد الهلع بين سكان المدينة،الذين نشروا صورا ومقاطع فيديو تظهر حجم الضرر الكبير و انجراف سياراتهم في المياه

وظهرت الشوارع وكأنها تحولت إلى مجارٍ للسيول و الأمطار في ظل مدينة تعاني من انقلاب حوثي ومن ميليشيا لا تأبه إلا لمصالحها وسلب السكان و إجبارهم بالقوة بعد أن أفقرت مواردهم