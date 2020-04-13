إحصاء مرعب .. وفيات #كورونا في أمريكا تجاوزت 23 ألفا

أظهر إحصاء جمعته رويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 23 ألفا اليوم الاثنين، بينما قال مسؤولون إن المرحلة الأسوأ ربما انتهت وإن التفشي قد يبلغ ذروته هذا الأسبوع.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد

السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حوالي 570 ألفا حتى اليوم الاثنين بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم أكثر من 1.8 مليون.

وتم تسجيل 1513 حالة وفاة أمس، وكانت أقل زيادة في الوفيات منذ السادس من أبريل نيسان. وكان أكبر عدد من الوفيات في ولاية نيويورك التي سجلت أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة.

وأعلنت ولاية وايومنج عن أول وفاة لديها اليوم الاثنين لتسجل

بذلك جميع الولايات في البلاد حالات وفاة بسبب الفيروس.

وتفرض السلطات منذ أسابيع قيودا واسعة ألزمت الناس في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة بالبقاء في بيوتهم لكبح انتشار الفيروس، مما سبب أضرارا اقتصادية فادحة.

وبدأ المسؤولون والمشرعون يناقشون متى قد يتم البدء في إعادة فتح بعض القطاعات.

وأشارت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أول مايو أيار كموعد

محتمل لتخفيف القيود في الوقت الذي حثت فيه على توخي الحذر.