الخارجية: منصة استقبال طلبات الراغبين بالعودة للمملكة ستتوقف مساء اليوم #عودة_آمنة

أعلنت وزارة الخارجية أن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالعودة للمملكة ستتوقف بدءا من الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج وبناء عليه أنشأت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في العودة.