فيروس #كورونا… تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.

وقال مودي في كلمة للشعب الهندي اليوم ” من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا “.