أسعار النفط ترتفع بعد إتفاق أوبك والحلفاء

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خفض الإنتاج بـ20 مليون برميل في اليوم، أي ضعف ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها في وقت سابق.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (آيار) 22.56 دولاراً أي بارتفاع بـ 0.67%، وعادل سعر برنت بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) 32.15 دولاراً مرتفعاً بـ 1.29%.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها، أو تحالف “أوبك+”، الأحد على خفض الإنتاج بـ9.7 ملايين برميل في اليوم في مايو (آيار) ويونيو (حزيران).

ولكن ترامب أكد الاثنين أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف المتفق عليه داخل أوبك+.

وكتب في تغريدة “بعد أن شاركتُ في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلّعون إلى خفض 20 مليون برميل يومياً، وليس 10 ملايين كما تردد”.

وأشار ستيفن إينيس مسؤول استراتيجية الأسواق العالمية في “آكسي كورب” إلى أن الفاعلين في الأسواق يركزون حالياً على تحديد حجم الانخفاض في الطلب المدفوع بتفشي فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن حجم الانخفاض “لم يحدد يعد ويعني ذلك أن احتمال انخفاض أسعار النفط أيضاً لا يزال وارداً”.