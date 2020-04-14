على رأس القائمة… أياكس الهولندي أكثر الأندية تصديراً للاعبين

تصدر نادي أياكس الهولندي لكرة القدم قائمة أكثر أندية العالم التي تمد الدوريات الكروية الـ5 الكبيرة في أوروبا باللاعبين فيما احتل الفريق الثاني لريال مدريد الإسباني (ريال مدريد كاستيا) المركز الرابع في هذه القائمة التي أصدرها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية.

وأكد المرصد في تقريره أمس الاثنين أن أياكس صدر 22 لاعباً إلى بطولات الدوري الخمسة الكبيرة في (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا) ومن بينهم لاعبون مثل فرنكي دي يونغ الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني وماتياس دي ليخت الذي انضم ليوفنتوس الإيطالي.

واحتل نادي بنفيكا البرتغالي المركز الثاني برصيد 21 لاعباً، من بينهم جواو فيليكس الذي انتقل لأتلتيكو مدريد الإسباني فيما احتل ريد بول سالزبورغ النمساوي المركز الثالث برصيد 20 لاعباً، حسبما ذكرت وكالة أنباء أوروبا برس.

وجاء الفريق الثاني للريال في المركز الرابع بعدما صدر 17 لاعباً فقط للدوريات الخمسة الكبيرة فيما جاء الفريق الثاني لبرشلونة في المركز الحادي عشر برصيد 11 لاعباً فحسب.