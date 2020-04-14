طورتهما شركة سينوفاك بايوتيك.. تجارب بشرية على لقاحين تجريبيين لمكافحة #كورونا في الصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن بكين وافقت على تجارب بشرية‭‭ ‬‬أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.

واللقاحان طورتهما شركة سينوفاك بايوتيك في بكين، ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة.

وحصلت الصين في مارس(آذار) الماضي على الموافقة على تجربة سريرية أخرى للقاح ضد فيروس كورونا، طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة كانسينو للتكنولوجيا الحيوية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، وذلك بعد أن قالت شركة مودرنا الأمريكية لتطوير العقاقير إنها بدأت إجراء تجارب على البشر للقاحها مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.