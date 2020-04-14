الوفيات بـ #كورونا في إنجلترا أكثر بـ 15% من المعلن

أوضحت بيانات رسمية منشورة اليوم الثلاثاء أن الوفيات بفيروس كورونا، قد تزيد بنسبة 15%، عما أشارت إليه الإحصاءات المعلنة رسمياً حتى الآن.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس مذكور في شهادات وفاة 6235 شخصا في انجلترا وويل، حتى 3 ابريل (نيسان) الجاري.

وقال رئيس التحليلات الصحية في مكتب الإحصاءات الوطنية، نيك ستريب: “بالنظر لبيانات إنجلترا يزيد هذا بنسبة 15% عن الأرقام التي أعلنتها هيئة الصحة الوطنية، وتشمل كل ما له صلة بكوفيد-19 في شهادات الوفاة بما في ذلك الحالات المشتبهة والوفيات خارج المستشفيات”.

وبخلاف البيانات اليومية التي تنشرها الحكومة والتي تظهر الوفيات في المستشفيات فقط تشمل هذه الأرقام الوفيات المحلية خارج المستشفيات مثل التي تحدث في دور الرعاية.

وفي لندن كان لنحو نصف الوفيات 46.6% المسجلة في الأسبوع الرابع عشر صلة بكوفيد-19.