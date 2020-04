خلال 24 ساعة.. البحرين تعلن إصابة 161 شخصا بكورونا وتعافي 54 حالة

وقالت وزارة الصحة البحرينية إن 54 حالة إضافية تعافت اليوم، كما تم تسجيل 161 حالة قائمة جديدة منها 156 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين وحالتان قادمتان من الخارج.

وأضافت الصحة البحرينية، في بيان، إن “الحالات الـ 156 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3581 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق البحرين”.

واستطردت في بيانها: “الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيا ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين”.

The Ministry of Health: The 156 new active cases were detected following the testing of 3,581 expatriate workers conducted during the past 24 hours as part of an ongoing campaign to test workers at their place of residence #UnitedAgainstCOVID19 #TeamBahrain

— وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) April 14, 2020