خلال 24 ساعة.. البحرين تعلن إصابة 161 شخصا بكورونا وتعافي 54 حالة

أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل عدد من حالات الإصابة والتعافي من فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الجديدة.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إن 54 حالة إضافية تعافت اليوم، كما تم تسجيل 161 حالة قائمة جديدة منها 156 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين وحالتان قادمتان من الخارج.

وأضافت الصحة البحرينية، في بيان، إن “الحالات الـ 156 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3581 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق البحرين”.

واستطردت في بيانها: “الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيا ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين”.