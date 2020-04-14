الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمدد قرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمديد تأجيل منافساته المقررة في شهري مايو ويونيو 2020 حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه اليوم: “بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كافة مبارياته ومسابقاته المقررة في مايو ويونيو حتى إشعار آخر، مع الاستمرار في المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية، وسوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020”.