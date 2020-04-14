“سكن العمال” تهيب بالمنشآت الالتزام بتعليمات البلديات لمواجهة كورونا.. وتوضح الاشتراطات

أهابت لجنة سكن العمال، كافة المنشآت، التي لديها وحدات سكنية للعاملين، باتباع عدة اشتراطات إلزامية في مقار سكن العمال، تجنبا لتفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة، في بيان مشترك مع وزارة البلدية، إن القرار يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرميـن الشريفين – حفظه الله – على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).

وأضافت أنه يأتي أيضا انطلاقاً من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة فإن لجنة سكن العمال والتي تضم (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية).

وأوضحت أن الشروط تمثلت في:

– اتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة في دليل وقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة وتشمل فحص العمالة يوميا ً.

– اتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

– الاتصال بالرقم 937 في حال الاشتباه بإصابة أحد العمال لأخذ التوجيهات اللازمة وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل.

– ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم.

– يجب أن تكون كافة المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

– يتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كافي في الغرف ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل.

– التأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري ووجود سجل لذلك.