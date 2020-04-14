إدارة تعليم وادي الدواسر تطلق مشروع “تعليمنا مستمر”

أطلقت إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر فعاليات مشروع “تعليمنا مستمر”؛ وذلك لمواكبة توجّهات القيادة الرشيدة في تحقيق كل ما يسهم في رفاه المواطن والمقيم ونماءه وتعزيز حصوله على جميع متطلبات الحياة ذات الأهمية اليومية سواء كانت احتياجات صحية أو تعليمية عبر ممارسات احترازية أقرتها الدولة إبان الجائحة العالمية كورونا (19-COVID) المستجد، لتخطيها بسلام.

وانطلاقاً من حرص وزارة التعليم في تطبيق توجيهات القيادة على الوجه الأكمل نحو استمرارية العلمية التعليمية عن بُعد واستفادة كافة طلاب والطالبات المملكة العربية السعودية من الخدمات التعليمية والخيارات التعليمية الافتراضية المتعددة ؛ وعلى ذلك فقد سعت وزارة التعليم على تهيئة المنصات الافتراضية والخيارات المتاحة لتحول رقمي يضمن استمرار العملية التعليمية عن بُعد في هذه الظروف الحرجة.

وتماشيا مع هذه الجهود المبذولة في سبيل استمرارية التعليم ؛ فقد اعتمد مدير تعليم إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري إطلاق مشروع “تعليمنا مستمر”، ليكون لها دور إيجابي وفعال لدعم جهود الوزارة في استمرارية التعليم عن بُعد.

ويهدف مشروع تعليمنا مستمر إلى دعم استمرار العملية التعليمية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوعية المجتمع بالخيارات والبدائل التعليمية المتعددة للتعليم عن بعد. وبما يصب في مصلحة تحسين نواتج التعلم من خلال التواصل بموضوعية مع المجتمع التعليمي بشكل عام ومع أولياء أمور الطلاب والطالبات بشكل خاص للتفاعل الجاد وحثهم على الحرص والنجاح على جميع الاصعدة لتحقيق طموحات الوطن والاستعداد للمستقبل.

وأكد الدكتور العُمري أن المشروع ويتضمن العديد من البرامج والفعاليات التي تركز على دعم تعلم الطلاب والطالبات في منازلهم وكذلك برامج للمعلمين والمعلمات وجميع منسوبي التعليم، من خلال ملتقيات وبرامج وفعاليات تنفذ عن بعد عبر التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماع، بما يضمن حصول المتعلمين على الخبرات والمعارف والمهارات دون التقيد بوقت محدد أو مكان مخصص.