مطوروا لقاح “كورونا الشرق الأوسط” يعلنون سبتمبر موعدا للتخلص من “كوفيد – 19”

أعلن باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن سبتمبر القادم قد يكون موعداً ممكناً للبدء بالتطعيم على نطاق واسع.

وكان هؤلاء الباحثين قد طوروا لقاحاً ضد “فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ” MERS-CoV، بحسب ما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية على.

ونقلت صحيفة “هت نيوزبلاد” الهولندية عن كورينا فاندرمويلن رئيسة مركز أبحاث التطعيم في جامعة لوفين قولها إنه “بناء على الخبرة التي لديهم، يمكن لهم تجريب استخدام بروتينات مختلفة لتحفيز الاستجابة المناعية في الجسم”.

ومن الناحية العلمية؛ كل ما يتوجب عليهم فعله هو تغيير المصل الموجود لديهم، لا البدء من الصفر واختراع مصل جديد، وهذا يعني توفيراً في الوقت، وحتى في الوقت اللازم للترخيص.

ويسابق أكثر من 70 مختبرا في العالم الزمن لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، ووصلت ثلاثة منها إلى مرحلة تجريب المصل على الإنسان، واحد في الولايات المتحدة وآخر في الصين والثالث في أكسفورد، بحسب الصحيفة الألمانية “بيلد”.

وحصد فيروس كورونا، حتى اليوم الثلاثاء، ما يقارب 120 ألف إنسان، وأصاب حوالي مليوني إنسان.