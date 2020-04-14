الأولى من نوعها .. أمسية افتراضية لشاعر المليون عكاش العتيبي

يقام يوم السبت المقبل، عبر منصة زووم، أمسية شعرية عن بعد، يحل ضيفا بها شاعر المليون عكاش العتيبي، وتستضيفها الجمعية السعودية بجامعة ليدز.

وتأتي الأمسية ضمن الفعاليات التي تقيمها التجمعات الطلابية السعودية في المملكة المتحدة، والتي تضم عدد من المحاضرات والندوات والملتقيات، في ظل حظر التجول المفروض في عدد من الدول.

الأمسية تعتبر الأولى من نوعها التي تتم عبر الشبكة الافتراضية، حيث لجأت عدد من المؤسسات الحكومية والمدنية إلى تنظيم أنشطتها عبر شبكة الإنترنت.

وذكرت الجمعية السعودية إنها تأتي في إطار سعيها لإقامة أنشطة ثقافية تسهم في إثراء أوقات الطلاب السعوديين في المملكة المتحدة الذين يعيشون تجربة صعبة بسبب توقف الدراسة وظروف الحظر.

يذكر أن الشاعر عكاش العتيبي يعتبر أحد أبرز نجوم الساحة الشعرية في السنوات الأخيرة وتميز بقصائده التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتحظى قصائده بانتشار واسع في أوساط محبي الشعر.