توزيع 6 آلاف حقيبة وقائية في الرياض .. و “300 ” سلة غذائية على عاملات تأهيل الإناث بالملز

في مبادرات نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض،قام “1300”متطوع بتوزيع 6 الآف حقيبة وقائية في الرياض ، كما قام مركز التأهيل الشامل للإناث بتوزيع “300 ” سلة غذائية على سائقي وعاملات تأهيل الإناث بالملز

و تمكن أكثر من “1300” متطوع من متطوعي اللجنة المنفذة للمبادرة الوطنية “مجتمع واع”خلال الأسبوع الماضي من زيارة “44” حي من أحياء منطقة الرياض بعد التزامهم بتعليمات حظر التجول لتقديم النصائح التوعوية المباشرة لأكثر من 27 الف مستفيد وتوزيع 6 الآف حقيبة وقائية عليهم بالإضافة إلى استقبال 40 الف إتصال توعوي وإنتاج 7 فيديوهات توعوية تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بفايروس كوررنا الجديد والحد من انتشاره.

وتتكون اللجنة المنفذة للمبادرة من مجموعة أعضاء ممثلين لوزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية إلى جانب إدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض وممثلي الجهات الداعمة ” الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية ، وشركة اتحاد الراجحي” ، الى جانب ممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ” عناية “، وجمعية التطوع الصحي “اثر” .

تأتي هذه الحملة كواحدة من المبادرات التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة للوقوف مع الدولة _حفظها الله _في مواجهة مخاطر انتشار فايروس كورونا كوفيد 19 والتخفيف من آثاره السلبية على حياة الفرد والمجتمع

وعلى جانب آخر نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم مبادرة “كلنا مساندون” التي استهدفت اكثر من 300 مستفيد من السائقين والعاملات داخل المركز .

وتشتمل المبادرة على توزيع مجموعة من السلال الغذائية التي تحتوي على مواد الغذاءالأساسية على الفئات المستهدفة لتشجيعهم على البقاء داخل المركز والحد من تنقلهم كأحد الإجراءات الإحترازية التي تم تطبيقها مؤخراً في المركز للحفاظ على سلامة النزيلات من ذوات الإعاقة والوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد.

تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات التي يطلقها المركز خلال هذه الفترة بهدف تطبيق الاجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية واستشعاراً منه بالمسؤولية الاجتماعية المناطة بالجميع لمكافحة فايرووس كورونا المستجد.