إحباط عملية لتهريب الحشيش بطريقة محترفة أثناء منع التجول في وادي الدواسر

تمكن رجال الأمن في وادي الدواسر من القبض على شخص حاول تهريب 16 بلاطة من مادة الحشيش المخدر بطريقة احترافية أثناء منع التجول .

و علمت “ الوئام ” أن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الزهر التابع لمحافظة وادي الدواسر، تمكنوا من ضبط مواطن ثلاثيني، حاول تهريب كمية من مادة الحشيش المخدر بطريقة احترافية”.‬

‫و أوضح مصدر أمني أن مركبة حديثة كانت قادمة من نجران باتجاه الرياض، واستوقفها رجال الأمن في مركزالزهر؛ بهدف التأكد من معلوماتها، وكذلك التأكد من وجود تصريح تنقل من منطقة لأخرى ، والذي تزامن مع بدء منع التجول، اليوم، فلوحظ ظهور علامات ارتباك على السائق؛ ما دعا رجال الأمن لاتخاذ قرار بتفتيشه وتفتيش المركبة.‬

‫وأكد المصدر، بعد ساعات من التفتيش الدقيق العثور على أكثر من 16 بلاطة من مادة الحشيش المخدر، والذي تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل عجلة السيارة السبير “الاستبنه”، حيث تم التحفظ على الشخص والمركبة، وأُعد محضر بالواقعة ومنثم تحويله بالمضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.