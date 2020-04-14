كورونا يمدد تعليق النشاط الرياضي في قطر

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية برئاسة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء تمديد إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية حتى 30 أبريل القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا

المستجد.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها دولة قطر لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتماشيًا مع قرارات وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وكتبت اللجنة الأولمبية القطرية عبر حسابها الرسمي على شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي “تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد19-) فقد تقرر تمديد إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية اعتباراً من 15 أبريل الحالي حتى الثلاثين منه .

وكانت اللجنة الأولمبية القطرية أعلنت في وقت سابق إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية حتى 14ابريل الجاري.

كما تم أيضا إلغاء وتأجيل عدد من البطولات التي تقوم قطر باستضافتها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والدولية، وأبرزها بطولة آسيا لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات التي كانت مقررة من الرابع إلى الثامن من مارس الماضي وبطولة قطر الأولى للاتحاد الدولي للتنس للرجال، والتي كانت مقررة من التاسع إلى 15 من الشهر الماضي، كما تم تأجيل بطولة

غرب آسيا للرجبي للرجال والتي كانت مقررة من الثاني إلى الخامس من أبريل الجاري.

كما ألغيت بطولتا قطر الأسيوية للناشئين الأولى والثانية للتنس وبطولة الكويست الخليجي لكرة السلة.

وتم تأجيل عدد آخر من البطولات وهي الجولة العالمية 3 × 3 لكرة السلة لتقام في يونيو المقبل وبطولة كأس العالم الثالثة عشرة للجمباز الفني (رجال و سيدات) لتقام من الثالث إلى السادس من الشهر ذاته والبطولة الودية للكريكت للشباب (تحت 19 عاما) إلى أكتوبر.

كما تأجلت بطولات قطر الدولية للتنس للشباب والناشئين وبطولة الاتحاد لمحترفي الاسكواش وبطولة الدوحة المفتوحة لناشئي الاسكواش.