وزير الإعلام اليمني: لن ينسى اليمنيون موقف ودعم الأشقاء بالسعودية لتحرير بلدهم من مرتزقة إيران

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن المليشيا الحوثية انقلبت بدعم إيراني على الدولة والدستور والنظام والقانون والإجماع الوطني، شردوا اليمنيين من منازلهم وقراهم ونكلوا بهم،فكان الأشقاء في السعودية سباقين لاحتضانهم وتقديم الدعم لاستعادة دولتهم وهويتهم وتحرير بلدهم من مرتزقة ايران، وهي مواقف تاريخية لن يسناها اليمنيون.

وأضاف الإرياني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المرتزق من يعمل لصالح نظام أجنبي للأضرار ببلده او بلد جار، أما العميل من يقود انقلابا على الدولة والمجتمع ويسبب الخراب في بلده تنفيذا لاجندة اسياده التدميرية وفي الحالتين الحوثيون مرتزقة إيران وعملائها وهذا محل اجماع، وعندما أراد العالم جرهم للسلام ذهب لمخاطبة اسيادهم في طهران.