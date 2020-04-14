لاعبو #الفتح والجهاز الفني يُبادرون بخفض رواتبهم بسبب #كورونا

أعلن نادي الفتح، اليوم، الثلاثاء، أن الجهاز الفني واللاعبين بادروا بخفض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 بالمئة خلال فترة توقف المنافسات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين أمس الاثنين انها ستبدأ التفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية للأندية بشأن خفض رواتبهم بنسبة 50 بالمئة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وعلقت المملكة النشاط الرياضي منذ 15 مارس آذار الماضي حتى إشعار آخر في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم.

وقال الفتح في بيان عبر حسابه على تويتر اليوم “بادر الجهاز

الفني ولاعبو الفريق الأول بالنادي بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 بالمئة خلال فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

“تأتي هذه المبادرة من الجهاز الفني واللاعبين لتخفيف الأعباء

المالية المتوقعة بسبب الجائحة التي علقت جميع الأنشطة الرياضية”.

وأضاف البيان “أشاد مجلس إدارة نادي الفتح بمبادرة اللاعبين

والجهاز الفني التي تعكس مدى شعورهم بالمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم في كافة الظروف والأزمات”.

ويحتل الفتح، بطل نسخة 2013، المركز 14 في الدوري برصيد 19 نقطة من 22 مباراة وقبل ثماني جولات على نهاية المسابقة التي يتصدرها الهلال برصيد 51 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن النصر حامل