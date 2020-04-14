فاينانشال تايمز: الصندوق السيادي السعودي يوافق على شراء نادي نيوكاسل بـ300 مليون جنيه استرليني

توصلت مجموعة مستثمرين بقيادة صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية إلى صفقة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني للحصول على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم من رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لصحيفة فاينانشال تايمز.

تأتي الاتفاقية في وقت تواجه فيه الرياضة الأكثر شعبية في العالم لتعطل غير مسبوق جراء جائحة فيروس كورونا، الذي تسبب في انهيار جدول كرة القدم العالمي وأوقف الدوري الإنجليزي الممتاز دون إشارة إلى موعد انتهاء الموسم الحالي.

ووفقا لتقرير الصحيفة اللندنية، فإنه في حال إتمام الصفقة، ستوفر مستثمرًا شرق أوسطيًا آخر في كرة القدم العالمية، وقالت المصادر إن صندوق الاستثمار السعودي، يطرح حوالي 80 في المائة من سعر الشراء البالغ 300 مليون جنيه استرليني.

وأضاف مصدران أن بي سي بي كابيتال بارتنرز ستدفع 20 في المائة من المبلغ لنيوكاسل ، مع 10 في المائة من الأموال القادمة من السيدة أماندا ستافيلي، الممولة البريطانية شخصيا، والباقي من ديفيد وسيمون روبن، المستثمرين العقاريين البريطانيين.

وأكد المصدران القريبان من المحادثات أن الصفقة تخضع لموافقة الدوري الإنجليزي الممتاز ، والتي قد تستغرق عدة أسابيع.