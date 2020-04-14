حقيقة ضبط ثلاجة محملة بلحوم الكلاب في الرياض

أوضحت أمانة الرياض،مساء،اليوم، حقيقة ضبط ثلاجة محملة بلحوم الكلاب بعد تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي.

و نفى المتحدث الإعلامي لأمانة الرياض، الأستاذ علي الرويلي ماتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع صوتي عن إلقاء القبض على ثلاجه لنقل اللحوم محملة بعدد من الكلاب المسلوخه والمجهزه للتوزيع على الملاحم.

وأكد أن الثلاجة التي ضبطت في نقطة تفتيش صلبوخ تم استلامها من قبل فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة الرياض، وتم الكشف عليها في مسلخ الشمال والتأكد من نوعية اللحوم وهي عبارة عن لحوم تيوس وليس كما ذكر في المقطع الصوتي

وأهاب الرويلي بأخذ المعلومات من مصادرها وعدم. الانسياق خلف الشائعات