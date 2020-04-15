إعتراف مثير لمدرب #الاتحاد

اعترف مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، أن فترة الراحة الطويلة يمكن أن تكون ضارة لإعداد اللاعبين قبل انطلاق المنافسات مجدداً.

كشف كاريلي أن طاقم التدريب الخاص به، يرى أن اللاعبين يحتاجون فترة إعداد 40 يوماً قبل بدء المباريات.

ومازال كاريلي في السعودية رغم السماح له ولجميع البرازيليين بالعودة إلى البلاد.

وقال في هذا الصدد: “في غضون أيام قليلة آمل أن تكون هناك رحلة للسفر إلى البرازيل، لكنني هنا مطمئن، آمل أن تحدد السفارة والحكومة أمر عودتنا، نحترم الوقت هناك وننتظر، لكني بحالة جيدة وهادئ للغاية”.

وأضاف: “سيكون وقتاً رائعاً حين تعود الكرة، ولكن يجب أن يكون لدينا فترة استعداد مقابل ذلك، لتجنب الإصابات”.

فابيو كاريلي : ولكن إذا كان لديك وقت مثل هذا والذي يمكن أن يكون شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر ولا تتدرب ، عندما تعود وتبدأ هذا الموسم أو حتى اليوم التالي سيكون لديك جدول زمني ضيق للغاية فلن تفوز. ستكون هناك خسارة لأن اللاعبين ليسوا على اتصال بالكرة ودون توجيه العمل.