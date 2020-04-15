حاكم ريو دي جانيرو البرازيلية.. يصاب كورونا

عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل، أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويتزل (52 عاما) قال في مقطع فيديو: “لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت على النتائج”. متابعًا بأنه يشعر بتحسن حاليا ويرغب في مواصلة العمل.

ونصح ويتزل السكان بالعزل المنزلي، وقال: “المرض لا يميز وينتشر بسرعة”.

وفيما قلل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، من خطورة كورونا، ورفض توصيات التباعد الاجتماعي، أصيب 20964 شخصا بالفيروس في البلاد، وتوفي 1141، طبقا لبيانات جمعتها جامعة “جون هوبكنز” ووكالة “بلومبرج” للأنباء.

وكانت أول حالة للفيروس قد سجلت في البرازيل منذ نحو 6 أسابيع.