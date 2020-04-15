بسبب كورونا.. 5 مليار دولار خسائر طيران الصين

تراجع عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية الصينية خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة 71.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما كبّد الشركة خسائر بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار).

وقالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية، اليوم الأربعاء، إن الطلب على السفر قد تراجع بسبب تفشي فيروس كورونا. فيما أشارت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، إلى أن الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير شباط من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد، للحد من انتشار الفيروس.