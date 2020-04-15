بريطانيا توّسع نطاق اختبارات كشف #كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك توسيع نطاق اختبارات كشف الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن هانكوك أنه من المقرر وضع خطط لإجراء الاختبارات لكبار السن في دور رعاية المسنين والعاملين فيها.

وأوضح أن الأمر يتعلق بشكل خاص بدور رعاية المسنين الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص، في ظل التركيز على دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، المملوكة للدولة.

وقال: “أعي تماماً أن الموجودين في دور الرعاية هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا .. نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على العاملين والمقيمين وأسرهم سالمين”.