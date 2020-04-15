بالكمامات.. جلسة لمحاكمة “أبو ولاء الداعشي” في ألمانيا

بعد نحو 40 شهرا على اعتقاله، بدأت اليوم المرافعات في محاكمة «أبو ولاء»، الذي يعتقد أنه أحد قياديي تنظيم «داعش» في ألمانيا، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وعملاً بالاحتياطات الصحية، أمرت المحكمة المتواجدين في القاعة بارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة بين بعضهم البعض، وتقليل عددهم، ومنع المصورين من ادخول تجنباً للزحام.

وألقي القبض على «أبو ولاء»، واسمه الحقيقي أحمد عبد العزيز عبد الله، في نوفمبر 2016، قبل شهر تقريباً من تنفيذ اللاجئ التونسي أنيس العامري عملية إرهابية استهدفت سوقاً للميلاد في برلين، وقتل فيها 12 شخصاً وأصيب 48 آخرون. ويعتقد الادعاء بأن العامري كان على علاقة بأبو ولاء وكانا من ضمن شبكة تضم متطرفين آخرين بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء.

وبحسب ما تناقلت وسائل إعلام ألمانية، فقد جندت الشبكة كذلك 3 مراهقين كانوا يعدون «تلاميذ» أبو ولاء، نفذوا اعتداءً إرهابياً بقنابل مصنوعة منزلياً، استهدف حفل زفاف هندياً أصيب فيها الكاهن الذي يدين بالسيخ، إصابات بليغة.

وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون الخمسة عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.